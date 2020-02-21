دبلن 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسقدّم رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، استقالته إلى رئيس الجمهورية مايكل هيجنز الذي كلفه تصريف الأعمال ريثما تفضي المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة إلى اتفاق بعدما انبثق من الانتخابات التشريعية برلمان مشتّت للقوى.وقالت الحكومة الإيرلندية في بيان إن فارادكار قدم للرئيس استقالته من منصبه، مضيفة أنه وفقا للدستور، سيستمر رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في أداء واجباتهم .// انتهى //10:00ت م0017