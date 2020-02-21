الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساختتمت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مساء أمس برنامج " التحدي والمغامرة الكشفي " في موسمه الثاني، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في متنزه حريملاء الوطني بمشاركة 75 كشافاً ، بالتعاون مع عددٍ من الجهات المعنية بالأنشطة البيئية والخلوية.وأوضح قائد البرنامج عبدالله غرسان أن الفعالية جاءت بهدف تعزيز جملة من القيم لدى الكشافين المشاركين ومن أهمها المسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون ، وتعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة من خلال المحافظة عليها والقدرة على التعامل السليم معها، إضافة إلى تفعيل المنهج الكشفي بمجالاته المختلفة وممارسة التقاليد والفنون الكشفية.وبين أن البرنامج اشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة من أبرزها المساهمة في مشروع زراعة الأشجار البرية والمشاركة في نظافة المنتزه ، كما تضمن عدداً من الأنشطة الكشفية من خلال الممارسة العملية لفنون التخييم والطهي الخلوي والملاحة البرية ، وتفعيل عدد من شارات الهواية الكشفية.كما تم تدريب المشاركين على اجتياز الهوايات الكشفية من قبل مجموعة من المختصين اشتملت على هوايات : الرحال ، والمغامر ، والفارس ، و رامي السهام وفنون الحبال حيث تنافس الكشافون على إتمام متطلبات جميع هذه الهوايات للحصول على وسام التحدي والمغامرة.// انتهى //10:30ت م0021