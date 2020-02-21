بيروت 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم إستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لمعالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حيث جرى استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.وركزت محليا على الإجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اللبناني مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي حول المشورة التقنية التي ناقشت خطة وضعتها حكومة بيروت للخروج من الأزمة النقدية والمالية الحادة.و أخبرت عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بناء ألاف الوحدات الإستيطانية الجديدة في القدس الشرقية.وتطرقت الى مقتل 9 أشخاص في هجوم على مقهيين في مدينة هانو قرب فرانكفورت وسط ألمانيا والذي يرجح ان يكون بدافع كراهية الأجانب.كما ذكرت تباين مواقف القادة الأوروبيون في القمة الاستثنائية المخصصة لموازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة.//إنتهى //10:42ت م0022