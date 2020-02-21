الخرطوم 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعلان الحكومة السودانية ، عزمها إجراء تحقيق بشأن العنف المفرط الذي واجهت به قوات الشرطة احتجاجات تطالب بإعادة ضابط للخدمة، وحذرت من مخططات تقود البلاد إلى الفوضى.وعرجت على تحذير الرئاسة الفلسطينية، أمس من أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين هو تدمير ممنهج لحل الدولتين .واخبرت عن مقتل27 شخصاً خلال معارك عنيفة امس، بين الجيش السوري وفصائل مسلحة ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأشارت الى اصابة 10 متظاهرين عراقيين، أمس في مواجهات مع القوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط بغداد، مع تواصل الاحتجاجات في العاصمة العراقية وعدد من مدن الوسط والجنوب على الأوضاع التي تشهدها البلاد.وركزت على تنديد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للعنصرية بعد مقتل تسعة أشخاص، بينهم العديد من أصل كردي، برصاص ألماني لديه دوافع كراهية الأجانب في عمليتي إطلاق نار في مقهيين في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.// انتهى //11:08ت م0027