تاروت 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسقدمت جمعية تاروت الخيرية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال شهر يناير الماضي، عدداً من المساعدات للمستفيدين من خدمات الجمعية عبر لجانها المختلفة بلغ إجماليها 256.637 ريالاً.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الصغير أن لجنة التكافل الإجتماعي صرفت 260 كوبون مساعدات غذائية بمبلغ 40.460 ريالاً، إضافة إلى مساعدات دراسية للطلاب، وصحية، وزواج، ودفع إيجارات، وسداد ديون وفواتير كهرباء، وشراء بعض المستلزمات للمحتاجين.كما بلغت المصروفات النقدية للجنة كافل اليتيم خلال تلك الفترة 49,800 ريال، منها صرف عدد من الكوبونات للمساعدات الغذائية بقيمة 13,600 ريال، ومصروفات الحقيبة المدرسية بمبلغ 9000 ريال، ورسوم دراسية لفصل دراسي لـ 7 طالبات في إحدى الكليات الخاصة بمبلغ 105.000 ريال، إضافة إلى 10.000 ريال لطالب في احدى الكليات.وأضاف، أن لجنة تحسين المساكن بالجمعية قدمت مساعدات بلغ إجماليها 69.237 ريالاً، منها مساعدة بناء منازل لـ 4 عائلات من المستفيدين بقيمة 49.976 ريالاً، ومساعدة ترميم منازل لـ 4 عائلات بمبلغ 15.061 ريالاً، كما شملت مساعدة صيانة منزل لعائلة واحدة بمبلغ 4200 ريال.وأشار الصغير إلى أن لجنتي كافل اليتيم والتكافل الاجتماعي بالجمعية شاركتا في ورشة "دراسة الحالات في المؤسسات الاجتماعية"، التي نظمها مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف خلال الفترة من 28/ 5 إلى 5/ 6/ 1441هـ، وذلك تأكيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية وتطوير الكفاءات العاملة، مقدماً شكره لجميع الداعمين للجمعية حتى تستمر في عطائها للفقراء والمحتاجين .// انتهى//.11:13ت م0028