الطائف 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء أمس جلسة حوارية في متحف الشريف بالطائف، وناقش الفريق تحت مسمّى " إرث ثقافي" ضمن سلسلة البرامج الحوارية الخاصة بتطوير أعضاء الفريق، الوسائط الثقافية بين المعالم التاريخية والثروات التراثية.واصطحب مدرّب الإرشاد السياحي خالد الشربي الفريق في جولة تعريفية بمكونات المتحف و ومقتنياته التراثية النادرة، حيث قام بشرح مفصل عن الموروث الطائفي الحجازي وأساليب البناء وأسلوب الحياة القديمة في المنطقة وكذلك المقتنيات والأزياء والحلي والأدوات والأسلحة .هذا ويعد متحف الشريف أحد المعالم المهمة في المنطقة حيث يضم داخله قطعاً نادرة وتراثية تشكل قيمة وعامل جذب لجميع سكان وزوار مدينة الورد والحضارة .// انتهى //11:27ت م0031