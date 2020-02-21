ثقافي / فريق إثراء في "أدبي الطائف" ينفذ جلسة بعنوان إرث ثقافي
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
الطائف 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
أقام فريق إثراء الثقافي بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء أمس جلسة حوارية في متحف الشريف بالطائف، وناقش الفريق تحت مسمّى " إرث ثقافي" ضمن سلسلة البرامج الحوارية الخاصة بتطوير أعضاء الفريق، الوسائط الثقافية بين المعالم التاريخية والثروات التراثية.
واصطحب مدرّب الإرشاد السياحي خالد الشربي الفريق في جولة تعريفية بمكونات المتحف و ومقتنياته التراثية النادرة، حيث قام بشرح مفصل عن الموروث الطائفي الحجازي وأساليب البناء وأسلوب الحياة القديمة في المنطقة وكذلك المقتنيات والأزياء والحلي والأدوات والأسلحة .
هذا ويعد متحف الشريف أحد المعالم المهمة في المنطقة حيث يضم داخله قطعاً نادرة وتراثية تشكل قيمة وعامل جذب لجميع سكان وزوار مدينة الورد والحضارة .
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11:27ت م
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