عمّان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم إدانة الحكومة الأردنية إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية المحتلة، وبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المسماه جيفعات همتوس بالقدس الشرقية المحتلة.واهتمت بإعداد لبنان خطة لمعالجة أزمته الاقتصادية والمالية بمساعدة صندوق النقد الدولي.وتابعت تقديم رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلته الوزارية، التي ضمت 30 وزيرًا ووكيلي وزارة.ونشرت إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أنّ إيران تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي وتواصل إرسال أسلحة متطوّرة إلى مسليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.// انتهى //11:32ت م0032