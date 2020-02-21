تونس 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الحراك السياسي الذي تشهده تونس في انتظار عرض تركيبة الحكومة الجديدة هذا الأسبوع أمام مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.وتحدثت مغاربيًا عن تأكيد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين طرفي النزاع في ليبيا في حال حصولها على تفويض من مجلس الأمن الدولي.وألمحت إلى تأكيد رئيس حكومة الوفاق الليبي فائز السراج بأن الحديث عن استمرار المفاوضات الرامية لإرساء السلام في ليبيا تجاوزته الأحداث وسط القصف.واحتوت صحف الجمعة على إعلان رئيس وزراء الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقدس الشرقية المحتلة، بعد أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.وكتبت عن مقتل عشرين أشخاص في هجومين بمدينة هاناو الألمانية، مشيرةً في الإطار إلى تأكيد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هناك العديد من المؤشرات على أن المسلح المشتبه به في حادث إطلاق النار تصرف بدافع العنصرية والتطرف اليميني.وأشارت صحف تونس إلى ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس " كورونا" المستجد في الصين إلى 2118 حالة بعدما سجلت مقاطعة هوباي بؤرة الوباء في وسط البلاد 108 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.// انتهى //11:46ت م0037