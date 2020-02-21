إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي التي أكدت بأن علاقات بلادها مع المملكة العربية السعودية لها أهمية إستراتيجية وتظل قوية وديناميكية.وأشارت إلى رغبة باكستان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يتناول قضية كشمير مع القيادة الهندية خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى نيودلهي.واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن باكستان لعبت دورًا صادقًا لتسهيل محادثات السلام الأفغانية.وعرجت إلى إبداء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تضامن بلاده مع الصين في أعقاب تفشي فيروس كورونا القاتل.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والكويت على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.وتناقلت أنباء استضافة باكستان الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل خبراء الدفاع والأمن لمنظمة شنغهاي للتعاون وذلك بمشاركة ثمانية دول أعضاء.أفغانياً، تناقلت أنباء مقتل ستة من عناصر حركة طلبان وتنظيم داعش في ثلاثة أقاليم مختلفة في أفغانستان.// انتهى //11:48ت م0038