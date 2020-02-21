رام الله 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة الرئاسة الفلسطينية، قرار رئيس وزراء الاحتلال بالموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بمدينة القدس المحتلة، وشق طرق استيطانية بالضفة الغربية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات طالت 11 مواطنًا فلسطينيًا من محافظات الضفة الغربية، واقتحم بلدة عنبتا شرق المحافظة، وداهم عدة منازل وسلم عددًا من الموطنين الفلسطينيين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة مساكن شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.وتحدثت صحف الجمعة عن لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسن،بحث خلاله آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع، خصوصًا ما يتعلق بصفقة القرن الأمريكية.ونشرت خبر إطلاق مجلس النواب الأردني، الحملة الشعبية المليونية بعنوان "العودة حقي وقراري" لتثبيت حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلادهم.// انتهى //11:52ت م0039