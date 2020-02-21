الجزائر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تفاؤله بإيجاد حل للأزمة الليبية, مؤكدًا أن بلاده مستعدة للتدخل في هذا المسعى والجمع بين الفرقاء الليبيين.وشدد تبون في تصريحات صحفية له على أن الفرقاء الليبيين قابلون بتدخل الجزائر في السعي لإيجاد حل الأزمة في ليبيا, لافتًا الانتباه إلى أن المشكلة ليس بين الليبيين بل في التواجد الأجنبي فيها.// انتهى //12:41ت م0041