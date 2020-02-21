سياسي / الرئيس الجزائري يعرب عن تفاؤله بإيجاد حل للأزمة الليبية
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
الجزائر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
أعرب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن تفاؤله بإيجاد حل للأزمة الليبية, مؤكدًا أن بلاده مستعدة للتدخل في هذا المسعى والجمع بين الفرقاء الليبيين.
وشدد تبون في تصريحات صحفية له على أن الفرقاء الليبيين قابلون بتدخل الجزائر في السعي لإيجاد حل الأزمة في ليبيا, لافتًا الانتباه إلى أن المشكلة ليس بين الليبيين بل في التواجد الأجنبي فيها.
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