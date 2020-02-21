عنيزة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسزار وكيل محافظة عنيزة سعد بن عبدالله السليم، أمس ، مهرجان الحنيني في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بسوق المسوكف الشعبي.واطلع السليم على ساحة المهرجان الخارجية و الأنشطة المقامة داخل السوق والأركان المشاركة من منتجات الحنيني والأكلات الشعبية التي أعدتها الأسر المنتجة بطرق ونماذج مختلفة جاذبة للزوار، كما شاهد أجنحة المشاركين في المهرجان من القطاعات الحكومية والخيرية والفعاليات المصاحبة للمهرجان.وقدم السليم شكره وتقديره لغرفة عنيزة والمشاركين والرعاة ، مبيناً أن المهرجان أصبح منفذاً تسويقياً وباب رزق للأسر المنتجة، مشيداً باحترافية أسر المنتجة وطريقة تقديمهم منتج الحنيني بشكل جميل وبنماذج متنوعة تسهم في الترويج لمنتجهن.// انتهى //12:49ت م0043