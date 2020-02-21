الجبيل 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأقامت جمعية وهج النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية، أمس، مهرجانها العاشر للأيتام تحت عنوان "سعادتهم وهج"، بمشاركة العديد من القطاعات التعليمية، والفرق التطوعية، وذلك في مخيم إحدى الشركات الداعمة للمهرجان بمدينة الجبيل الصناعية.وتضمن المهرجان، ٢٧ ركناً متنوعاً، شملت ألعاباً حركية والرسم على الوجه، والعروض الشيقة، ومجموعة من العروض التفاعلية والهدايا المقدمة للأيتام المشاركين، من الشركات والمؤسسات الداعمة للمهرجان.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نوال الحسين، أن المهرجان يعبر عن رؤية الجمعية في تفعيل مسؤولية الجميع نحو رعاية اليتيم، وإثراء حياتهم، بما يضمن لهم حياة مزدهرة، وذلك تماشيا مع رؤية "وهج" في تحسين نمط وجودة حياتهم، بما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة ٢٠٢٠م، الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م.ونوهت الحسين، بالدور الذي يقوم به شركاء النجاح من مختلف القطاعات، في دعم جهود وأهداف جمعية "وهج"، بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للأيتام والأرامل والمحتاجين في محافظة الجبيل، مشيدة بدعم وإسهام قطاع الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال، لأنشطة الجمعية، وخدمة أهدافها .// انتهى//.12:53ت م0044