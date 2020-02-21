الرباط 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمباحثات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التي تقوم بزيارة للمغرب للتحضير للاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بمراكش، ولبحث دعم المغرب من أجل مواصلة إصلاحاته الاقتصادية.وتطرقت إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الزيارة تخصص لبحث قضايا التعاون الثنائي والأمن الإقليمي لا سيما ما يتعلق بإيران.واهتمت صحف الجمعة بإعلان رئيس الحكومة المكلف بتونس إلياس الفخفاخ، عن تشكيلة حكومته المعدلة من أجل نيل ثقة البرلمان، منهيًا بذلك أزمة سياسية مستمرة منذ أربعة أشهر.كما تطرقت إلى القمة الأوربية التي انطلقت أمس في بروكسل لبحث موازنة الاتحاد، لافتةً الانتباه إلى تباين مواقف القادة الأوروبيين في هذه القمة خصوصًا بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.// انتهى //13:01ت م0045