أبوجا 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسدعا حاكم محافظة بورنو النيجيرية باباغانا زولوما، لتأمين 100 ألف جندي إضافي في الجيش النيجيري من أجل مواجهة ميليشيا بوكوحرام.وتأتي دعوة حاكم بورنو بعد مقتل 30 شخصًا أضرمت النار في مساكنهم أثناء النوم، ووجهت التهمة إلى عناصر بوكوحرام.وجاءت الدعوة لتأمين المزيد من الجنود وسط مساعي الدول التي تعاني هجمات الميليشيات المسلحة للقيام بخطوة مماثلة، كما هو الحال بالنسبة لمالي، وبوركينافاسو، والنيجر.// انتهى //13:08ت م0048