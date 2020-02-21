كيب تاون 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسرحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي - باتفاق الطرفين المتحاربين في جنوب السودان على تشكيل حكومة وحدة يوم 22 فبراير الجاري.وقال رامافوزا بحسب وكالة أنباء جنوب إفريقيا اليوم، إن الاتفاق سيساعد في الحفاظ على وحدة شعب جنوب السودان وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في البلاد.وأكد على عزم الاتحاد الإفريقي على استمرار العمل مع حكومة جنوب السودان وشعبه لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والرخاء في البلاد.// انتهى //13:10ت م0049