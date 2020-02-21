بروكسل 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسالتقى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الدكتور رياض المالكي.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي: إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسُلطة الفلسطينية.وكرر الممثل الأعلى بوريل دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لبناء الدولة الفلسطينية.وأشار وَفْق البيان إلى التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحل الدولتين عن طريق التفاوض ، معربًا عن ترحيبه بالتزام الفلسطينيين بالمشاركة في استئناف مفاوضات ذات مغزى.كما ناقشا الوضع على الأرض ، وخصوصًا المقترحات الأمريكية التي صدرت مؤخرًا لعملية السلام في الشرق الأوسط، واحتمال إجراء الانتخابات ، والوضع السياسي والإنساني الحالي في غزة والحاجة إلى مزيد من التقدم في عملية المصالحة بين الفلسطينيين.// انتهى //13:11ت م0050