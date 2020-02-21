الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسقدمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خدماتها إلى أكثر من 1500 ممارس صحي وزائر خلال مشاركتها في ملتقى الطب التجميلي، الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة الرياض.وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الهيئة تحرص على المشاركة في الملتقيات والفعاليات الصحية والتعريف بخدماتها وجهودها للمجتمع بشكل عام وللممارسين الصحيين على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها نحو الاندماج مع المجتمع وتقديم خدمات عملاء على أعلى مستوى.وأشار إلى أن الهيئة قدمت عبر ممثليها نبذة عن جهودها ومبادراتها أبرزها مبادرة "تحمينا نحميك" وبرنامج "داعم" للمتدربين، ومبادرة "تستاهل نجيك" لزيارة المنشآت الصحية إلى جانب التعريف بالخدمات الإلكترونية المتعلقة بمنصة "ممارس بلس" وساعات التعليم الطبي المستمر والقبول والتسجيل للمتدربين، والتعليم الإلكتروني، وشؤون التدريب وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر منصاتها المختلفة.ولفت إلى أن زوار الجناح تعرفوا على الهيئة من خلال المواد الإعلامية التي عرضت في الجناح والدور الذي تقوم به لحماية وتعزيز الصحية في المملكة من خلال الكفاءات المؤهلة.// انتهى //13:12ت م0051