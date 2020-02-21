المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 21 فبراير 2020م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة يشمل تأثيرها تدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة الحناكية، تبدأ من الساعة ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .//انتهى//13:32ت م0053