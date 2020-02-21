عام / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
المدينة المنورة 27 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 21 فبراير 2020م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة يشمل تأثيرها تدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة الحناكية، تبدأ من الساعة ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .
//انتهى//
13:32ت م
0053