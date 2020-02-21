تبوك 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //15:24ت م0058