تبوك 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك غداً, بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورشة عمل بعنوان "بناء تواجدك الرقمي"، وذلك في مقر الغرفة بتبوك.وتهدف الورشة إلى التعريف بأهمية التحول الرقمي في المشاريع، وإستراتيجيات المشاريع الرقمية وطرق تأسيس المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى التسويق من خلال الظهور علىمحركات البحث.// انتهى //15:37ت م0059