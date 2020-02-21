تبوك 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساختتمت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك أمس فعاليات المعرض المصاحب لحملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" الذي استمر ثلاثة أيام بالبارك مول بتبوك.واحتوى المعرض على ما تمتلكه القوات الخاصة لأمن الطرق من أحدث الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً في أعمال قوات أمن الطرق، إضافة إلى عدد من الأركان التي ضمت عروضا مرئية عن نشأة وتطور قطاع أمن الطرق، وأجنحة استعرضت للزوار مهام القوات الخاصة لأمن الطرق، ومنها جناح للطفل بعنوان "عيش التجربة" قُدم من خلاله معلومات توعوية وإرشادية وتفاعلية مناسبة لسن الأطفال، وجعله يخوض تجربة القيادة بنظام يحاكي الواقع.وشهدت حملة "أمنكم وسلامتكم هدفنا" - منذ تدشينها مطلع هذا الأسبوع إلى الغد - تكثيف وجود الضباط والأفراد، والآليات التي تحمل الشعار الخاص بالحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، وتم خلالها توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة.كما سلطت الضوء على الجهود الإنسانية والمرورية التي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق إلى جانب الضبط الأمني، إضافة للعمل المستمر على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتعاون معها لتحقيق التكامل وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة.// انتهى //15:37ت م0060