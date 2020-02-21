سياسي / وزير المالية اللبناني يلتقي وفد صندوق النقد الدولي
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
بيروت 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
التقى وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيروت اليوم، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتين سريزولا .
وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يمكن أن يقدمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية .
كما تم مناقشة كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في لبنان، على أن يتم استكمال المباحثات من أجل بناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي .
//انتهـى//
16:09ت م
0065