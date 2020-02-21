بيروت 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسالتقى وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيروت اليوم، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتين سريزولا .وجرى خلال اللقاء مناقشة ما يمكن أن يقدمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية .كما تم مناقشة كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في لبنان، على أن يتم استكمال المباحثات من أجل بناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي .//انتهـى//16:09ت م0065