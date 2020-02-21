وادي الدواسر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسنظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر أمس، محاضرة توعوية بعنوان "أمن الوطن مسؤولية الجميع" قدمها قائد دوريات الأمن بالمحافظة الرائدسعود بن صالح الخميس.وتأتي المحاضرة ضمن خطة المعهد التوعوية والتثقيفية، ومن منطلق مسؤولية المعهد المجتمعية, وتعزيزاً للغرس الذي غُرس في الطلاب بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلاد.// انتهى //16:15ت م0066