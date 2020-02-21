اجتماعي / "أمن الوطن مسؤولية الجميع" محاضرة في وادي الدواسر
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
وادي الدواسر 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
نظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر أمس، محاضرة توعوية بعنوان "أمن الوطن مسؤولية الجميع" قدمها قائد دوريات الأمن بالمحافظة الرائد
سعود بن صالح الخميس.
وتأتي المحاضرة ضمن خطة المعهد التوعوية والتثقيفية، ومن منطلق مسؤولية المعهد المجتمعية, وتعزيزاً للغرس الذي غُرس في الطلاب بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلاد.
// انتهى //
16:15ت م
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