جيزان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساُختتمت أمس الدورة التدريبية التي نفذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بعنوان "مهارات أخصائي التمكين الاجتماعي".وأوضح مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان نايف حكمي، أن الدورة التي استمرت خمسة أيام استهدفت 30 متدرباً من أخصائي التمكين بمكاتب الضمان بمحافظات المنطقة، وتضمنت محاور تدريبية متخصصة حول مفهوم التمكين وأهدافه في تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسرهم القادرين على العمل ، إلى أفراد فاعلين في المجتمع ومستفيدين من الفرص المتاحة والناتجة عن توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وكذلك القطاع غير الربحي ، بما يواكب رؤية المملكة 2030.وبين أن الدورة شملت تعريفاً بدوافع التمكين الاجتماعي وأبعاده ، بهدف تطوير المعارف والمهارات لأخصائي التمكين الاجتماعي ، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ، فيما تضمنت الدورة في اليوم الختامي ورشة عمل متخصصة لعرض تجربة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش، استُعرض خلالها تجربة اللجنة في تنفيذ برامج التمكين الاجتماعي .// انتهى //16:29ت م0068