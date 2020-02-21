ثقافي / " إدارة التغيير .. المبادئ والاستراتيجيات " ورشة عمل بجازان بعد غد
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
جيزان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
تُنظم غرفة جازان بعد غدٍ الأحد، ورشة عمل بعنوان "إدارة التغيير ..٠ المبادئ والاستراتيجيات"، وذلك بمسرح الغرفة.
وتتناول الورشة العديد من المحاور حول تعاريف ومصطلحات التغيير و أسباب موانع التغيير و أدوات التغيير و أشهر مدارس ومنهجيات التغيير و الحالات الدراسية.
وتأتي الورشة ضمن البرامج و الفعاليات التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي .
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16:30ت م
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