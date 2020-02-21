جيزان 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستُنظم غرفة جازان بعد غدٍ الأحد، ورشة عمل بعنوان "إدارة التغيير ..٠ المبادئ والاستراتيجيات"، وذلك بمسرح الغرفة.وتتناول الورشة العديد من المحاور حول تعاريف ومصطلحات التغيير و أسباب موانع التغيير و أدوات التغيير و أشهر مدارس ومنهجيات التغيير و الحالات الدراسية.وتأتي الورشة ضمن البرامج و الفعاليات التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي .// انتهى //16:30ت م0069