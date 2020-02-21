رام الله 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، غرب رام الله ، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نعلين إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.//انتهى //16:35ت م0072