عام / جيش الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
رام الله 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، غرب رام الله ، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نعلين إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين ، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
//انتهى //
16:35ت م
0072