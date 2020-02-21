سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تدين عمليتي إطلاق نار في مدينة هاناو غربي ألمانيا
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
جدة 27 جمادى الآخرة 1441هر هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعمليتي إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا ، اللتين راح ضحيتهما عدد من الأبرياء.
وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى ، مؤكدة تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وجددت المنظمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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