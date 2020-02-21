جدة 27 جمادى الآخرة 1441هر هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لعمليتي إطلاق النار وترويع الأبرياء في مدينة هاناو غربي ألمانيا ، اللتين راح ضحيتهما عدد من الأبرياء.وقدمت الأمانة العامة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى ، مؤكدة تضامنها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.وجددت المنظمة التأكيد على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //16:44ت م0073