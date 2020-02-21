الأفلاج 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسافتتح صاحي السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, مقر الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" ضمن زيارة سموه التفقدية لمحافظة الأفلاج.وتجول سموه في المبنى ومرافقه واستمع إلى شرح عن الخدمة الاجتماعية التي يقدمها للمحافظة كما شاهد سموه فقرات إنشادية لأطفال الجمعية.من جهة أخرى سلم سمو أمير منطقة الرياض 94 أسرة مفاتيح الوحدات السكنية الجديدة، بالشراكة بين الإسكان التنموي و"بشرى", متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح والحياة السعيدة في مسكنهم الجديد .// انتهى //17:51ت م0082