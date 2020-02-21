مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسوقعت جامعة أم القرى أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بافيل, وذلك تسهيلاً لمنسوبي الجامعة تملك وحدات سكنية بقوائم الانتظار في برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان على أرض الجامعة بمنطقة الشرائع.ووقع مذكرة التعاون من جانب الجامعة المشرف على وكالة الجامعة للفروع وإدارة المشاريع الدكتور محمد الحازمي، فيما مثل توقيعها من وزارة الإسكان المشرف العام على الإسكان المؤسسي المهندس عبد الله بن سعيد.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجانبين لتنفيذ برامج الإسكان التنموي وفق خطط حلول الدعم السكني بوزارة الإسكان.// انتهى //18:00ت م0083