جدة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستُطلق جامعة الملك عبد العزيز بجدة الأحد القادم فعاليات "اليوم الهندسي" الذي تنظمه كلية الهندسة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.وسيُقام على هامش الفعاليات - التي تستمر أربعة أيام - معرض مصاحب يضم أجنحة للشركات الراعية، وملتقى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات لمؤثرين على مستوى العالم العربي ، ومقابلات عمل شخصية للخريجين وطالبي العمل.وتهدف الفعاليات إلى تقليل الفجوة بين الطلاب - في جميع التخصصات - ومختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة ، وإيجاد الانسجام بين الطلاب في كلية الهندسة وغيرها من الكليات ، والالتقاء بالجهات الحكومية والخاصة لاستقطاب الخريجين المتميزين ، وتوفير فرص تدريبية بما يتناسب مع المتطلبات المهنية للوظائف التي سيشغلونها ، إضافة إلى تعريف الطلاب باحتياجات سوق العمل الحالية في تخصصات مختلفة ، وإلقاء الضوء على التوجهات المستقبلية بما يضمن مواكبة مخرجات الجامعة في شتى المجالات مع التطور المتسارع في بيئة العمل والتطلعات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.ودعت الجامعة المهتمين بهذا الشأن إلى حضور الفعالية التي خُصص لها يومين: الأول للرجال ، والآخر للسيدات.// انتهى //18:01ت م0086