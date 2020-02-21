صامطة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسنفذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة صامطة بالتعاون مع وحدة الخدمات الضمانية بالمحافظة اليوم، دورة تدريبية بعنوان "ثقافة العمل الحر" ، وذلك بمقر الجمعية .وتناولت الدورة التعريف بمفهوم المشروعات وخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسمات رائدات الأعمال ، والعناصر الأساسية لخطة العمل، وشرح خطوات إنشاء المشروعات الصغيرة ابتداءً من البحث عن الفرص الاستثمارية، وانتهاءً بإدارة وتسويق المشروع ، فضلاً عن استعراض أهمية المشروعات الصغيرة سواءً للفرد أو المجتمع في تحقيق الأرباح وتحسين المستوى الاجتماعي والقضاء على البطالة وتحويل المجتمع من استهلاكي إلى إنتاجي.وشاركت في الدورة 30 فتاة من مستفيدات الضمان الاجتماعي، بهدف تطوير الأفكار الاستثمارية، وتدريب المستفيدات على كيفية وضع خطط عمل لمشاريعهن.// انتهى //18:04ت م0089