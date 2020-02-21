بروكسل 26 جمادى الآخرة 1441ه الموافق 21فبراير 2020 م واسرحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ بإلاعلان اليوم أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن تخفيض كبير في العنف في جميع أنحاء أفغانستان.وقال الأمين العام للحلف الأطلسي في بيان نشره مكتبه في بروكسل: إن هذا التطور يعدّ اختبارا مهما لرغبة طالبان وقدرتها على الحد من العنف ، والإسهام في السلام بحسن نية.وأضاف أنه يمكن أن يمهد الطريق للمفاوضات بين الأفغان، والسلام الدائم، وضمان أن البلاد لن تكون مرة أخرى أبدا ملاذا آمنا للإرهابيين.وقال الأمين العام للحلف : إن حلفاء الناتو موجودون في أفغانستان منذ عام 2001، ولدى الناتو حاليًا 16000 جندي في البلاد لدعم قوات الأمن الأفغانية بالتدريب والتمويل حتى يتمكنوا من تهيئة الظروف للسلام، ولا يزال الناتو ملتزما بأمن واستقرار أفغانستان على المدى الطويل.// انتهى //18:29ت م0093