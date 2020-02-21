الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأثمرت جهود وحدة الزواج وإصلاح ذات البين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن توفير فرص الزواج لـ 215 يتيماً ويتيمة من المشمولين والمشمولات بالرعاية داخل الدور الإيوائية، وممن هم لدى الأسر البديلة.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض الدكتور يوسف السيالي, أن عمل الوحدة لا يقتصر على تزويج الفتيات بل يمتد إلى تأهيلهن قبل الزواج تأهيلاً كاملاً ومتابعتهن بعد الزواج والتدخل عند الحاجة للإصلاح وحل المشكلات التي قد تعترض حياتهن الزوجية من قبل مجموعة من الكوادر الوظيفية المؤهلة لذلك، مؤكداً أن هذه الجهود تُعد جزءً من الرعاية الشاملة التي توليها الدولة ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم .// انتهى //18:56ت م0100