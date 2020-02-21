الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستعادل فريق العدالة مع مضيفه أبها بهدفين لكل منهما اليوم ضمن منافسات المرحلة ال19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتقدم أبها في الدقيقة السابعة عن طريق سعد بقير، قبل أن يدرك أداما ترواري التعادل للعدالة في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 27 عاد بقير ليضيف الهدف الثاني لأبها، بعدها أدرك العداله هدف التعادل في الدقيقة 48 عن طريق لاعبه إليو سيسيه.وبتلك النتيجه يرتفع رصيد أبها إلى 24 نقطة في المركز العاشر، فيما رفع العدالة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //19:09ت م0101