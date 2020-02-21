الخشل 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسدشن رئيس مركز الخشل التابع لمحافظة الحرث عبده بن أحمد الدوداني اليوم، عمل برامج عربة العيادات الصحية المتنقلة بالعديد من القرى التابعة للمركز.واطلع الدوداني على ما تحويه العربة من عيادات طبية وأجهزة ومستلزمات طبية، تسهم في توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والتغلب على الصعوبات التي قد تحول دون وصول الخدمات للمواطنين في التجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، كخدمات الكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم والتطعيمات، ومحطة للتثقيف الصحي بالوقاية من فايروس كورونا مع الخدمات المساندة مثل الأشعة والمختبر.كما توفر العيادات المتنقلة، مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الخدمات التوعوية، والاستشارات الطبية و الخدمات العلاجية‏، و معرفة الاحتياجات الأولية الصحية لتلك القرى ‏مثل قياس معدل سكر الدم, و ضغط الدم, والكشف المبكر للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى كشف للأسنان, ‏وتقديم التثقيف الصحي عن أهمية نظافة الأسنان.وتعزيزاً للخدمات التي ستقدمها العيادة المتنقلة، سيتم إقامة نقطتين ثابتة تحتوي على عيادات كشف طبي وتقديم استشارات صحية واجتماعية لساكني قرى المركز ، و أخرى متحركة للوصول للمرضى الغير قادرين على الوصول للخدمات الصحية.// انتهى //19:09ت م0102