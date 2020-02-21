الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأقامت جامعة الملك سعود ممثلة بنادي العقول الرقمية بكلية علوم الحاسب والمعلومات أمس، ملتقى "السعودية الرقمية" في مسرح المدينة الجامعية للطالبات, بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، ومشاركة نخبة من المختصين في المجالات الرقمية.وتناولت حلقة النقاش المعنية بالأمن السيبراني دور التقنية المؤثر في حياة الفرد والتحديات التي تواجهه في عصر التحول الرقمي، وضرورة ربطها بمجال الأمن السيبراني الذي يعد الممكّن الرئيس لكل محاور رؤية المملكة 2030, حيث نوهت المشاركات بتطور وسائل الكشف عن الجرائم المعلوماتية، مشيرات إلى ماححقته المملكة من إنجاز عالمي بحصولها على المركز 13 من بين (175) دولة في العالم والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.يذكر أن الملتقى استضاف العديد من المتحدثين الآخرين الذين قدّموا محاضراتهم حول مختلف المجالات الرقمية مثل: الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ودور الهندسة التقنية في المجال الطبي.// انتهى //19:09ت م0103