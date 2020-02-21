الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حادثي إطلاق النار الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة هاناو غربي ألمانيا، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وترويع الأبرياء.ودعا معاليه إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في نبذ العنف والقضاء على الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، معربا عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته بالشفاء للمصابين، مؤكدا التضامن مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.// انتهى //19:37ت م0105