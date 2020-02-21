بيروت 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساستقبلت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر اليوم في بيروت سفير اليابان لدى لبنان تاكيشي أوكوبو، يرافقه الملحق العسكري الياباني تاكاكي هيديشيما، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفي برامج التعاون القائمة بين الجانبين.كما التقت الوزيرة اللبنانية السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، يرافقه الملحق العسكري الروسي، وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.ثمَّ استقبلت الوزيرة اللبنانية السفير الصيني لدى لبنان وانغ كه جيان، يرافقه الملحق العسكري الصيني ومساعده، وجرى التداول في علاقات التعاون بين البلدين.// انتهى //19:39ت م0106