المنامة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأدانت مملكة البحرين اليوم حادثي إطلاق نار في مدينة هاناو غربي ألمانيا، وراح ضحيتهما عدد من الأبرياء.وقالت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان : إن مملكة البحرين تدين حادثي إطلاق النار الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة هاناو بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربةً عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين .وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين مع ألمانيا، مجددةً موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكلّ أشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين .// انتهى //19:40ت م0109