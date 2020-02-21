سياسي / الأمم المتحدة تؤكد أن القصف شمال غرب سوريا يقترب من النازحين
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
جنيف 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
أعلن مكتب الأمم المتحدة للشوون الإنسانية أن 900 ألف شخص في شمال غرب سوريا نزحوا منذ مطلع ديسمبر الماضي معظمهم من الأطفال ، وبما يتخطى أسوأ السيناريوهات التي خططت لها المنظمات الإنسانية .
وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مارك كيتس في تصريح صحفي : إن نحو 170 ألف من النازحين الجدد يعيشون في المباني المهدمة المفتوحة، وأن معظم النازحين انتقلوا إلى أماكن مكتظة عند الحدود بين إدلب وتركيا ، وفر 330 ألف شخص إلى مناطق في شمال محافظة حلب المتاخمة لإدلب ،وأن 280 ألف نازح يقيمون في مخيمات كانت مكتظة بالسكان قبل وصولهم ، أو في مخيمات مؤقتة أو خيام فردية لا يوجد بها أي خدمات أساسية مثل المراحيض، وأنهم يحرقون الأثاث وملابسهم للتدفئة في فصل شتاء قارص البرودة ويتنفسون ما ينبعث منها من أبخرة سامة .
وأوضح أن العنف وخطوط القتال الأمامية تقترب كل يوم أكثر من المناطق المزدحمة بالنازحين ، ويتزايد القصف على مواقع النزوح والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن متطلبات الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة ازدادت من 336 مليون دولار أمريكي ، إلى 500 مليون دولار، وأن الأمم المتحدة تلقت منها 100 مليون دولار فقط .
//انتهى//
19:42ت م
0110