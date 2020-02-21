جنيف 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة للشوون الإنسانية أن 900 ألف شخص في شمال غرب سوريا نزحوا منذ مطلع ديسمبر الماضي معظمهم من الأطفال ، وبما يتخطى أسوأ السيناريوهات التي خططت لها المنظمات الإنسانية .وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مارك كيتس في تصريح صحفي : إن نحو 170 ألف من النازحين الجدد يعيشون في المباني المهدمة المفتوحة، وأن معظم النازحين انتقلوا إلى أماكن مكتظة عند الحدود بين إدلب وتركيا ، وفر 330 ألف شخص إلى مناطق في شمال محافظة حلب المتاخمة لإدلب ،وأن 280 ألف نازح يقيمون في مخيمات كانت مكتظة بالسكان قبل وصولهم ، أو في مخيمات مؤقتة أو خيام فردية لا يوجد بها أي خدمات أساسية مثل المراحيض، وأنهم يحرقون الأثاث وملابسهم للتدفئة في فصل شتاء قارص البرودة ويتنفسون ما ينبعث منها من أبخرة سامة .وأوضح أن العنف وخطوط القتال الأمامية تقترب كل يوم أكثر من المناطق المزدحمة بالنازحين ، ويتزايد القصف على مواقع النزوح والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن متطلبات الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة ازدادت من 336 مليون دولار أمريكي ، إلى 500 مليون دولار، وأن الأمم المتحدة تلقت منها 100 مليون دولار فقط .//انتهى//19:42ت م0110