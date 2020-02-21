رياضي / المنتخب السعودي يتعادل مع مصر في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
تعادل المنتخب السعودي مع منتخب مصر بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم تحت 20 عاما.
وسجل هدفي المنتخب المصري حسام عبد المجيد وأسامة فيصل في الدقيقتين الثامنة و44، ثم سجل المنتخب السعودي هدفين عن طريق محمد خليل مران وأيمن يحيى أحمد في الدقيقتين 54 و89 .
وبذلك يرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن المنتخب المصري صاحب المركز الثاني.
//انتهى //
19:45ت م
0111