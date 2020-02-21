ماليه 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي اليوم، محاضرة بعنوان "ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ضمن برنامج الدورات العلمية والتدريبية الثانية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، وذلك في قاعة الندوات في المركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، في إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة.وبين العصيمي خلال المحاضرة, أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراعى فيها تحقيق المصالح ودرء المفاسد،‏ ونقل أقوال العلماء في هذه المسألة، وأنه لا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعمل إلا ما علمه يقينا معروفا أو منكرا, مبيناً أن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين وليست القسوة، ويراعى فيها أحوال الناس وأحوال البلدان والأمور العامة.وفي ختام المحاضرة أجاب العصيمي على أسئلة الحضور.حضر المحاضرة معالي وزير الشؤون الإسلامية المالديفي الدكتور أحمد زاهر علي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الإسلامية الشيخ إلياس جمال، ونائب وزير الشؤون الإسلامية الشيخ نصر الله، وعدد من القيادات الإسلامية بالمالديف، وطلبة العلم والدعاة والخطباء.// انتهى //19:45ت م0112