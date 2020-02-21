ظهران الجنوب 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واساستعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس, أراضٍ حكومية اعتدي عليها في قرى عنم, وذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض في مركز الحمضة.وجرى إزالة التعديات بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //19:49ت م0113