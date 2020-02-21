واشنطن 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أن بلاده تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة طالبان في 29 فبراير، أساسه تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.وقال بومبيو في بيان " إنه بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما نهاية الشهر الجاري".// انتهى //20:25ت م0120