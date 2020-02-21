القاهرة 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستأهل فريق بيراميدز إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم عقب فوزه على الإسماعيلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في دور ال16 من البطولة.وكان بيراميدز تأهل لهذا الدور بعد تغلبه على فريق النجوم 6 - 1 في دور الـ 32 من المسابقة، فيما صعد الإسماعيلي لهذا الدور بفوزه على الإعلاميين بهدفين مقابل لاشيء في ذات الدور.ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز في دور الثمانية مع فريق طلائع الجيش، الذي تغلب على مصر المقاصة.//انتهى//20:28ت م0121