أحد المسارحة ٢٧ جمادى الآخرة 1441 الموافق ٢١ فبراير 2020 م واسدشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، مساء اليوم ، حفل تسليم المرحلة الأولى من المعدات والأجهزة الطبية للمستفيدين من برنامج "تمكين ذوي الهمم" الذي ينفذه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان بالتعاون مع الجمعية البر الخيرية بأحد المسارحة وشركة أرامكو السعودية.وأشاد محافظ المسارحة ببرامج الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تقديم خدمات ورعاية إجتماعية متميزة للمستفيدين ومنها هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين الشباب من ذوي الهمم من الاندماج في سوق العمل مقدما شكره للجهات الداعمة والراعية لهذا البرنامج.حضر حفل التدشين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان أحمد بن علي أبو عقيلة و مدير الشؤون العامة في شركة أرامكو السعودية ( لوبريف ) زياد محمد الخربرش، ورئيس الجمعية الخيرية بأحد المسارحة يحى بن داؤد المحرزي.// انتهى //20:34ت م0124