الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستغلب المنتخب الجزائري على نظيره الفلسطيني بهدف دون رد ، مضيفا أول ثلاث نقاط في رصيده ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً .وسجل هدف الجزائر مروان زروقي في الدقيقة 5 هدف، ليغادر بذلك منتخب فلسطين البطولة بعد فقدان الأمل في التأهل.وبعد ختام الجولة الثانية حافظ المنتخب السعودي على صدارته للمجموعة الثالثة بأربع نقاط، وبفارق الأهداف عن مصر الذي يحتل المركز الثاني فيما حل الجزائر ثالثاً بثلاث نقاط و فلسطين رابعاً بدون نقاط.// انتهى //20:48ت م0126