الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واسفاز فريق الاتفاق على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم الاتفاق في الدقيقة 57 عن طريق المغربي وليد أزارو، قبل أن يسجل الفيصلي هدف التعادل عن طريق خالد كعبي في الدقيقة 63 ، وبعدها بدقيقتين سجل سعيد العريبي هدف الاتفاق الثاني ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة .ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد الفيصلي عند 28 نقطة في المركز السابع.// انتهى //20:48ت م0127