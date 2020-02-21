رياضي / الاتفاق يفوز على الفيصلي في الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الجمعة 1441/6/27 هـ الموافق 2020/02/21 م واس
الرياض 27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واس
فاز فريق الاتفاق على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم الاتفاق في الدقيقة 57 عن طريق المغربي وليد أزارو، قبل أن يسجل الفيصلي هدف التعادل عن طريق خالد كعبي في الدقيقة 63 ، وبعدها بدقيقتين سجل سعيد العريبي هدف الاتفاق الثاني ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة .
ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد الفيصلي عند 28 نقطة في المركز السابع.
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