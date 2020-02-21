عرعر27 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستواصل المكتبة العامة بعرعر باستقبال عدد من طلبة المدارس " بين -بنات " في جميع المراحل التعليمية، وذلك للتعرف على أقسام المكتبة وبرنامج القراءة الحرة بالاضافة إلى الرسم والتلوين.وأوضح مدير مكتبة عرعر فهد النمري، أن المكتبة تفتتح أبوابها لجميع فئات المجتمع وخاصة طلاب وطالبات المدارس وترحب بالتعاون الذي يخدم الصالح العام، مشيرا إلى أن المكتبة تحرص على التوسع في الشراكات المجتمعية ومد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية وذلك لتفعيل المناسبات الوطنية والأنشطة الثقافية وتعزيز الجانب الثقافي والمعرفي ومساندة العملية التعليمية بالمنطقة.// انتهى //21:28ت م0133